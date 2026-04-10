Durante un viaggio in auto nei pressi di Milano, Cathy Kelley, intervistatrice di WWE, ha condiviso un episodio spiacevole vissuto in Italia. La giornalista ha riferito che durante il tragitto con il suo gruppo si è verificato un incidente, senza fornire ulteriori dettagli su cosa sia effettivamente accaduto. La sua testimonianza si è concentrata sulla descrizione generale dell’episodio e delle circostanze del viaggio.

L’intervistatrice backstage WWE Cathy Kelley ha raccontato recentemente di un episodio spiacevole vissuto durante un breve viaggio in Italia, descrivendo come le cose si sono svolte durante un viaggio in auto, con la ragazza e il suo gruppo che stavano guidando nei pressi di Milano. Cathy Kelley quasi vittima di furto d’auto con lei a bordo. Durante la sua chiacchierata con Zelina Vega e Charlie, l’ex Dakota Kai sul loro canale YouTube, Cathy ha raccontato in maniera dettagliata di quando stava per subire un furto d’auto mentre lei si trovava a bordo durante questa sua sosta in Italia. Il tutto era iniziato come un normale giorno di viaggio, e dopo una sosta in un’altra città, Cathy e le persone insieme a lei stavano per entrare a Milano. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Cathy Kelley racconta una disavventura vissuta in Italia

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