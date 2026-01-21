Ritrovato a Milano Diego | il 14enne si era allontanato da San Giovanni Lupatoto 8 giorni fa

È stato ritrovato a Milano Diego, il 14enne scomparso otto giorni fa da San Giovanni Lupatoto. La famiglia si sta recando sul posto per riabbracciarlo e riportarlo a casa.

Diego Baroni ritrovato a Milano: il 14enne è in buone condizioni. Il ragazzo, scomparso da San Giovanni Lupatoto il 12 gennaio, è stato rintracciato dalla Polizia nel capoluogo lombardo. La madre sta raggiungendo Milano

