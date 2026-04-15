Windows 11 Pro e Office 2024 | risparmia 345$ con il nuovo bundle IA

È disponibile un nuovo bundle che include Windows 11 Pro e la suite Microsoft Office 2024 Home & Business al prezzo di 104,99 dollari. Questa promozione permette di risparmiare 345 dollari rispetto all’acquisto separato dei due prodotti. L’offerta si rivolge sia a utenti domestici sia a professionisti interessati a un aggiornamento tecnologico. Il pacchetto combina sistemi operativi e strumenti di produttività in un’unica soluzione conveniente.

Un’opportunità di aggiornamento tecnologico per l’utenza domestica e professionale si presenta attraverso un pacchetto combinato che include Windows 11 Pro e la suite Microsoft Office 2024 Home & Business al costo di 104,99 dollari. Questa offerta, che vede un risparmio netto di 344,99 dollari rispetto al prezzo standard di 448,99 dollari, mira a ringiovanire le prestazioni di computer esistenti senza dover procedere all’acquisto di nuova hardware. L’integrazione dell’intelligenza artificiale nei flussi di lavoro digitali. Il cuore della proposta software risiede nell’evoluzione delle applicazioni classiche verso una gestione più intelligente dei dati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Windows 11 Pro e Office 2024: risparmia 345$ con il nuovo bundle IA GoDeal24 sfida Microsoft: Office 2021 a 30€ e Windows 11 a 12€. Licenze a vita e prezzi shock nel mercato del software.L'offerta lanciata da GoDeal24 l'11 febbraio 2026 sta rapidamente attirando l'attenzione di utenti e professionisti, promettendo un accesso a... Windows 11 cambia rotta: l’IA diventa invisibile per non disturbareMicrosoft ha avviato una fase di revisione della propria strategia software, riducendo l’integrazione dell’assistente Copilot all’interno di Windows...