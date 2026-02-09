Telegram cambia volto su Android | addio menu e arriva il Liquid Glass

Telegram su Android si rinnova completamente. La app introduce un nuovo aspetto con il design “Liquid Glass” e elimina il menu a comparsa che conoscevamo. Gli utenti troveranno un’interfaccia più pulita e moderna, con funzioni riorganizzate per rendere tutto più semplice e immediato. Il cambiamento è già in atto e molti stanno iniziando a provarlo.

Telegram ha radicalmente rinnovato la sua interfaccia per dispositivi Android, introducendo un design "Liquid Glass" e abbandonando il tradizionale menu a comparsa. L'aggiornamento, disponibile a partire dal 9 febbraio 2026 tramite il Play Store, mira a uniformare l'esperienza utente tra Android e iOS, pur suscitando reazioni contrastanti tra gli utenti. La versione 12.4.0 dell'app di messaggistica russa segna una svolta estetica e funzionale, con l'obiettivo di rendere l'accesso alle principali sezioni più rapido e intuitivo. Il cambiamento più evidente è l'introduzione di una barra inferiore con quattro schede dedicate: Chats, Contacts, Settings e Profile.

