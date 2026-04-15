Nikola Vlasic, centrocampista croato nato nel 1997, è attualmente tesserato con il Torino, dove indossa la maglia numero 10. Recentemente si è parlato di un episodio avvenuto al Toro Store, legato a una promessa fatta ai tifosi. La situazione riguarda il suo ruolo e il suo futuro all’interno della squadra, con alcune dichiarazioni e gesti che hanno attirato l’attenzione degli appassionati.

Calciomercato Juve, idea Kim per la difesa! Spalletti è pronto a riabbracciarlo: occhio all’incastro con quell’addio eccellente! Locatelli Juve, contratto sul tavolo: sarà rinnovo! E Spalletti lo considera indispensabile Chivu Inter, il futuro si costruirà insieme! Scudetto e poi rinnovo: il tecnico avrà un peso maggiore sul mercato! 2 i nomi sul tavolo Roma Lazio, è caos totale per il calendario: rebus su data e orario del derby, c’è una concomitanza che complica...🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Vlasic Torino, il futuro è a tinte granata! Il retroscena sulla promessa fatta ai tifosi

Vlasic trascina il Torino: numeri da leader e tre giocate chiave nel poker granata al Parma! Che numeri per il granataBoga ha stregato la Juventus: nessun dubbio sul riscatto! Da separato in casa al Nizza a trascinatore dei bianconeri, dentro al suo magic moment...

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Temi più discussi: Torino, Vlasic sottotono a Pisa, la posizione non ha aiutato; D’Aversa: Che gara Obrador e faccio una battuta su Casadei! Vlasic, Adams, Simeone e se vedeste Maripan…; Torino - Hellas Verona : 2 - 1 (Serie A): cronaca, tabellino e statistiche; Nikola Vlasic: il talento croato tra tecnica, sacrificio e leadership.

Torino, Livakovic ha chiesto informazioni a Vlasic. Altri due i nomi per la porta del futuroIn casa Torino c'è attenzione massima alle ultime sfide del campionato, con la salvezza non ancora portata a casa. Parallelamente però. tuttomercatoweb.com

Torino, Vlasic sottotono a Pisa, la posizione non ha aiutatoUn Vlasic un po' in difficoltà nella trasferta toscana, il capitano si sacrifica e lotta, ma rispetto al solito non ha brillato ... toro.it

Oggi alla Rinascente Torino si è svolto l’incontro con i giocatori del Torino FC Alieu Njie e Nikola Vlasic. L’evento ha registrato una grande partecipazione, con oltre 500 tifosi presenti presso l’area dedicata dello store. Un momento di incontro diretto tra squadr - facebook.com facebook

Cheeeeeese Tantissimi tifosi oggi al Meet & Greet con Njie e Vlasic alla Rinascente di Torino x.com