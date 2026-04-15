Visita guidata all' Archiginnasio | splendori e decadenza dell’università

Nel centro di Bologna si trova un edificio storico che ospita un patrimonio unico, tra aule imponenti, stemmi e dettagli scolpiti nel legno. Recentemente, è stata organizzata una visita guidata per esplorare le sale e conoscere la storia dell’istituzione universitaria, che ha attraversato momenti di grande splendore e periodi di decadenza. Questo luogo rappresenta un esempio di come l’architettura e l’arredamento raccontino secoli di attività accademica.

Nel cuore di Bologna si custodisce un luogo unico al mondo, dove il sapere prende forma tra stemmi, aule solenni e corpi scolpiti nel legno. Un viaggio affascinante tra scienza, memoria e potere. Sede storica dell'Università di Bologna, il palazzo dell'Archiginnasio fu costruito fra il 1562 e il.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Leggi anche: Visita guidata all'Archiginnasio: splendori e decadenza dell’università di Bologna Visita guidata al Museo della natura e dell'uomo dell'università di PadovaAgli appassionati di (ed agli interessati a) geologia, mineralogia, palentologia e zoologia ARKA propone la visita guidata al grande Museo della...