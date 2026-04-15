Visita alla Cittadella Sotterranea di Genova Campi

Sabato 18 aprile 2026 si terrà una visita guidata alla Cittadella Sotterranea di Genova Campi, un sito ricavato all’interno della collina di Coronata. La struttura, risalente agli anni Quaranta, si sviluppa attraverso diverse gallerie che seguono un disegno planimetrico pentagonale. La lunghezza complessiva delle gallerie supera il chilometro, offrendo un esempio di ricovero antiaereo dell’epoca.

CITTADELLA IPOGEA DI GENOVA CAMPI Sabato 18 aprile 2026Descrizione del sitoRicovero antiaereo anni ’40 ricavato dentro la collina di Coronata che si articola in diverse gallerie che seguono uno schema planimetrico pentagonale con uno sviluppo complessivo che supera il chilometro. Fu costruito per.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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