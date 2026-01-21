nel monastero benedettino un dipartimento universitario

Il monastero benedettino femminile, uno dei principali nel contesto pavese, si è trasformato in una moderna sede universitaria. Dopo un intervento di riqualificazione, ieri è stato inaugurato il nuovo palazzo San Felice, che ospita il dipartimento di Scienze economiche e aziendali. Questo intervento rappresenta un esempio di valorizzazione del patrimonio storico attraverso il rinnovamento funzionale per l’attività accademica.

Uno dei principali monasteri benedettini femminili diventa un gioiellino dell' ateneo pavese. Dopo i lavori di riqualificazione, è stato inaugurato ieri il rinnovato palazzo San Felice, sede del dipartimento di Scienze economiche e aziendali. "L'intervento restituisce spazi significativi non solo al mondo accademico, ma anche alla città" ha detto il rettore Alessandro Reali (nella foto). "È una struttura pregiata anche dal punto di vista architettonico – ha spiegato il direttore del dipartimento, Eduardo Rossi –. È una ricchezza da tutelare, che comporta importanti costi di gestione e manutenzione.

