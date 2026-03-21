Un artista ha presentato un'opera intitolata 'I sensi del mare', dedicata al rispetto e alla tutela dell'ambiente marino. L'installazione desidera ricordare l'importanza di preservare gli ecosistemi marini e le loro molteplici sfaccettature. La mostra si concentra sull'impatto dell'uomo sull'ambiente naturale e invita a riflettere sulla necessità di proteggere il mare.

"Un omaggio al mare e alle sue mille sfaccettature ricordandoci al tempo stesso quando sia di fondamentale importanza tutelarlo per salvaguardare i nostri ecosistemi". Parola del pianista e compositore Paul Robino che oggi (ore 17) sarà alla Giunti Odeon di Firenze per presentare ’ I sensi del mare ’, il nuovo album che nasce dalla collaborazione con il grande maestro Vince Tempera, uno tra i più noti direttori, arrangiatori e maestri della musica italiana che ha arrangiato e diretto l’orchestra dell’intero lavoro. Il disco fuori per Warner Music, è un suggestivo ed emozionante concept album di musica strumentale dedicato a quell’amore indissolubile che da sempre lega l’uomo al mare, un invito a tutelare i nostri mari che sono un bene preziosissimo per la salute dei nostri ecosistemi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Robino e ’I sensi del mare’: "Ambiente che va tutelato"

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