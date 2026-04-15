Vinitaly 2026 il Veronese premiato per i grandi rossi e i 100 anni di eccellenza del Bardolino
Al Vinitaly 2026, il territorio veronese si distingue con riconoscimenti per i grandi rossi e i cento anni di produzione del Bardolino. La regione si conferma protagonista con una forte presenza nella guida internazionale 5StarWines, sottolineando la sua posizione nel settore vinicolo. La manifestazione si svolge a Verona, attirando aziende e appassionati da diverse parti del mondo.
Il territorio veronese si conferma tra i protagonisti di Vinitaly 2026, con una presenza significativa nella guida internazionale 5StarWines. A distinguersi sono soprattutto i grandi rossi della Valpolicella, che ottengono punteggi elevati e consolidano il ruolo della provincia di Verona tra le.🔗 Leggi su Veronasera.it
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