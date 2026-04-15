La quinta edizione della regata a vela tra Viareggio e Bastia, nota come trofeo Angelo Moratti, è stata rinviata al 2027. La competizione, che si disputa ogni anno, quest'anno non si terrà come previsto. La decisione di spostare l’evento è stata comunicata dagli organizzatori. La manifestazione, che coinvolgeva imbarcazioni di alto livello, non avrà luogo nel 2023 né nel 2024.

La quinta edizione della Viareggio-Bastia-Viareggio a vela, trofeo Angelo Moratti, è stata rimandata al 2027. La nuova dirigenza del Club Nautico Versilia, guidato dall’ammiraglio Marco Brusco, ha deciso il riposizionamento della regata riservata ai maxi yacht, alle vele oltre i 42’ (12,80 metri) e ai multiscafi, per motivi tecnici e logistici. Presidente Brusco, come siete arrivati a questa decisione? "Guardi, abbiamo allo studio una serie di iniziative per celebrare, il prossimo anno, i 70 anni dalla fondazione del Club Nautico Versilia. In quel programma ci sarà un’importante edizione della Viareggio-Bastia- Viareggio. Questa regata ha portato la vela sulla rotta dell’epica gara internazionale offshore di motonautica ma, in questa versione, sempre con il rigoroso intento del rispetto del mare e dell’ecosistema.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Viareggio-Bastia-Viareggio. La prestigiosa regata dà appuntamento al 2027

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