Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 19 | 40

Alle ore 19:40 del 15 aprile 2026, la rete stradale nella zona di Roma e del Lazio mostra alcune criticità segnalate da Astral Infomobilità. La redazione comunica aggiornamenti sulla situazione del traffico e sulle condizioni delle principali arterie della regione, offrendo informazioni utili per chi si sposta in questo orario. La diffusione di questi dati permette di monitorare eventuali disservizi o rallentamenti lungo le vie più trafficate.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo sull'autostrada Firenze Roma per un incidente risolto Ci sono code tra il bivio per la diramazione Roma nord e Ponzano Romano in direzione Firenze ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti per traffico intenso tra le uscite Roma Fiumicino E abbi in interna rallentamenti tra Pisana e Aurelia file tra Cassia bis e Salaria e code tra Nomentana e Prenestina sul tratto Urbano della Roma Teramo Si procede a rilento tra la tangenziale est e raccordo anulare in ultima direzione ci spostiamo nel.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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