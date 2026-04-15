Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 19 | 10

Alle ore 19:10 del 15 aprile 2026, la rete di trasporto pubblico nella regione Lazio presenta alcune variazioni e interventi. La rete di mobilità locale e regionale viene monitorata e comunicata attraverso i canali ufficiali di Astral Infomobilità. Gli utenti sono invitati a consultare aggiornamenti e eventuali modifiche ai percorsi o alle fermate, per garantire un servizio efficiente e puntuale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo il raccordo anulare in carreggiata esterna coda per traffico intenso tra le uscite Roma Fiumicino e Nomentana in interna rallentamenti tra Laurentina e Aurelia file tra Cassia e Salaria e code a tratti tra Bufalotta incasina sul tratto Urbano della Roma Teramo Si procede a rilento tra la tangenziale est e raccordo anulare In quest'ultima direzione mentre nel lato opposto code tra Portonaccio e tangenziale est sulla Roma Fiumicino code tra via Cristoforo Colombo via della Magliana e prosegue all'altezza del raccordo.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 19:10 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 19:10Astral infomobilità Bentrovati l'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle... Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 19:10Astral infomobilità salute Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo sul Raccordo Anulare in ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com La situazione del traffico e della viabilità sulle strade dell'Emilia-Romagna alle 7:50 di oggi (mercoledì 15 aprile) nel collegamento in diretta di Antonietta Di Vizia di Rai Mobilità a Buongiorno Regione facebook "#Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede" - Results on X | Live Posts & Updates x.com