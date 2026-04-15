Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 18 | 40

Alle ore 18:40 del 15 aprile 2026, Astral Infomobilità ha diffuso una comunicazione sulla situazione della viabilità nella regione Lazio. La redazione ha fornito aggiornamenti riguardanti le condizioni del traffico e eventuali disagi in tempo reale, offrendo informazioni utili per gli automobilisti e i pendolari che si spostano nella zona di Roma.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo nel comune di Cisterna di Latina sulla variante Appia a causa di un incidente al momento tratto chiuso tra via Roma e la Statale Appia In entrambe le direzioni attive deviazione sul posto Andiamo sulla Nettunense l'incidente avvenuto in precedenza crea ancora code all'altezza di Campoleone di Lanuvio nei due sensi ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti per traffico intenso tra le uscite Roma Fiumicino Nomentana in interna rallentamenti tra Laurentina e Aurelia tra Cassia e Salaria e coda...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 18:40 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 18:40Astral infomobilità Bentrovati l'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 18:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla capitale sul tratto... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo sul Raccordo Anulare in ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com La situazione del traffico e della viabilità sulle strade dell'Emilia-Romagna alle 7:50 di oggi (mercoledì 15 aprile) nel collegamento in diretta di Antonietta Di Vizia di Rai Mobilità a Buongiorno Regione facebook "#Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede" - Results on X | Live Posts & Updates x.com