Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 18 | 10

Alle ore 18:10 del 15 aprile 2026, il servizio di Astral infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La redazione ha comunicato le ultime notizie sulla situazione del traffico e sulle eventuali criticità in tempo reale, offrendo informazioni utili per chi si sposta nella regione. La comunicazione è stata trasmessa attraverso i canali ufficiali di Astral infomobilità.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna la tratti per traffico intenso tra le uscite Roma Fiumicino e Nomentana in interna rallentamenti tra Laurentina e Aurelia file tra Cassia e Salaria e code a tratti tra Bufalotta e Casilina sul tratto Urbano della Roma Teramo procede a rilento tra la tangenziale est e il raccordo anulare In quest'ultima direzione mentre nel lato opposto code tra Portonaccio e tangenziale est sulla Roma Fiumicino code tra via Cristoforo Colombo via della Magliana e seguendo all'altezza del.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 18:10 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la statale Cassia bis per incidente... Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura via dei risolto... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo sul Raccordo Anulare in ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com La situazione del traffico e della viabilità sulle strade dell'Emilia-Romagna alle 7:50 di oggi (mercoledì 15 aprile) nel collegamento in diretta di Antonietta Di Vizia di Rai Mobilità a Buongiorno Regione facebook "#Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede" - Results on X | Live Posts & Updates x.com