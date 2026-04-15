Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 13 | 25

Alle ore 13:25 del 15 aprile 2026, il servizio di Astral Infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio. La comunicazione riguarda le condizioni delle strade e eventuali interventi in corso nella città di Roma, offrendo indicazioni utili per chi si sposta in zona. La redazione continuerà a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti in tempo reale.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio informazioni con il traffico in tempo reale situazione normalizzata sulle maggiori consolari in uscita dalla città e sulle carreggiate del grande raccordo anulare ad eccezione di code nelle due carreggiate sullo svincolo con la via Pontina mentre ci sono sulla via Laurentina a causa di un incidente all'altezza della rotonda con via di Castel di Leva poi traffico rallentato sulla via Ardeatina dal raccordo fino al Divino Amore in direzione di quest'ultimo infine il trasporto ferroviario per consentire i lavori all'infrastruttura.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 13:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-04-2026 ore 15:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio alla prudenza perché è in transito sulla... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 13:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura del raccordo di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulle consolari in entrata nella capitale con ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com La situazione del traffico e della viabilità sulle strade dell'Emilia-Romagna alle 7:50 di oggi (mercoledì 15 aprile) nel collegamento in diretta di Antonietta Di Vizia di Rai Mobilità a Buongiorno Regione - facebook.com facebook