Alle ore 15:25 del 13 aprile 2026, l’Astral ha pubblicato un nuovo aggiornamento sulla situazione della viabilità nella regione Lazio. L’azienda che si occupa di infomobilità ha fornito dati in tempo reale riguardanti eventuali disagi o variazioni nel traffico dell’area romana. Queste informazioni vengono condivise quotidianamente per tenere cittadini e automobilisti aggiornati sulla condizione delle strade e sulle eventuali criticità in corso.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio alla prudenza perché è in transito sulla Flaminia tra Riano e Castelnuovo di Porto a causa di un incidente che ha coinvolto più veicoli nei pressi del km 26 al momento e traffico bloccato in entrambe le direzioni ci spostiamo sulla A24 Roma Teramo dove sempre per incidente Ci sono rallentamenti tra il nodo per la A1 e Tivoli direzione Teramo Attenzione anche sulla Pontina dove per la presenza di un veicolo in panne ci sono incolonnamenti tra Spinaceto il raccordo anulare verso Roma e Vediamo la situazione proprio sul raccordo dove.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-04-2026 ore 15:25

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