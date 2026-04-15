Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 09 | 10

Alle 09:10 di oggi, 15 aprile 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione fornisce informazioni sullo stato del traffico e eventuali disagi in tempo reale, mantenendo gli automobilisti e i pendolari informati sulle condizioni delle strade della regione. L'agenzia continua a monitorare le situazioni di criticità per offrire aggiornamenti tempestivi e precisi.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità aggiornamento con il traffico in tempo reale servizio della regione Lazio situazione rimane complicata nelle due carreggiate del viadotto della Magliana siamo all'altezza di via Isacco Newton per incidente incolonnamento in direzione del raccordo per traffico intenso dal l'ANSA del Tevere in direzione del centro passiamo Sulle carreggiate del grande raccordo anulare in interna si sta in coda tra le uscite Casilina Appia all'altezza della Roma Fiumicino in esterna code altezza trionfale in complanare per l'uscita con la Roma Fiumicino quando incolonnamenti allo.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 09:10 Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per chiamo dalla Pontina alcune... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si mantiene...