Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 08 | 40

Alle prime ore del 15 aprile 2026, la rete stradale di Roma e del Lazio presenta alcune criticità segnalate da Astral Infomobilità. La situazione del traffico viene monitorata in tempo reale e viene condivisa con gli utenti attraverso i canali ufficiali dell’ente. La comunicazione si concentra sulle condizioni delle principali arterie e sulle eventuali chiusure o restringimenti che potrebbero influire sugli spostamenti in città.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio si intensifica il traffico sulle strade del raccordo anulare in interna System coda tra le uscite casi linea P all'altezza della Roma Fiumicino in esterna sempre code dalla Salaria alla cassa è all'altezza dello svincolo con la Roma Teramo molto traffico delle consolare in entrata nella capitale con rallentamenti e code che interessano La Flaminia Cassia da raccordo anulare si rallenta anche sulla Salaria dall' aeroporto dell'Urbe a via dei Prati Fiscali poi file sul tratto Urbano la Roma Teramo dal raccordo fino al bivio per la.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 08:40 Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico momento Come di consueto... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si mantiene...