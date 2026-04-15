Il lunedì sera di Rai 3 cambia volto con l’ingresso di Monica Maggioni alla guida del programma Newsroom, prendendo il posto di Massimo Giletti. La decisione di sostituire il conduttore è stata motivata da esigenze legate al budget. La nuova conduttrice inizierà il suo incarico dal 20 aprile, in una fascia oraria di rilievo per il palinsesto del canale.

Staffetta nel lunedì sera di Rai 3. Via Massimo Giletti, arriva Monica Maggioni, dal 20 aprile nel prime time del canale con Newsroom. Lo Stato delle Cose ha chiuso questa settimana all’8% di share, tra i malumori del conduttore e la ‘ramanzina’ della Rai, poiché – spiega il Direttore dell’Approfondimento Rai, Paolo Corsini – “sono le nuove pianificazioni dovute al taglio di budget “. Non c’è stata nessuna chiusura anticipata del programma. Lo si sapeva già alla presentazione dei palinsesti che le puntate sarebbero state ridotte. Anzi, abbiamo addirittura prolungato la durata con due puntate in più ribadisce all’ Ansa Corsini, assicurando che “per il futuro ci sono tutti i presupposti per continuare a lavorare insieme “.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Via Giletti ‘causa budget’, nel lunedì di Rai 3 arriva Monica Maggioni

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