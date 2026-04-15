Venti posizioni strategiche monitorate si riorganizza il sistema di raccolta di abiti usati E' attivo da oltre 10 anni

A Cesena prosegue il riordino del sistema di raccolta degli abiti usati, con l’obiettivo di migliorare la gestione e il controllo. Venti punti strategici vengono monitorati e riorganizzati per ottimizzare il servizio. La raccolta, attiva da oltre dieci anni, si sta adattando alle nuove esigenze per garantire una distribuzione più efficiente e sicura dei capi usati.

Prosegue a Cesena la riorganizzazione della raccolta degli abiti usati per renderne più efficace e controllata la gestione. Per disincentivare l’uso improprio di alcuni contenitori stradali e migliorare il decoro cittadino, da mercoledì 15 aprile gli 82 contenitori attualmente presenti nel.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Riorganizzazione della raccolta degli abiti usati, contenitori concentrati in cinque aree strategicheProsegue a Cesenatico la riorganizzazione della raccolta degli abiti usati per renderne più efficace la gestione.