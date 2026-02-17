Riorganizzazione della raccolta degli abiti usati contenitori concentrati in cinque aree strategiche

A Cesenatico, la decisione di concentrare i contenitori per gli abiti usati in cinque zone principali nasce dalla necessità di migliorare la gestione del servizio. La scelta mira a ridurre i rifiuti abbandonati fuori dai punti di raccolta e a facilitare la vita ai cittadini. Per esempio, negli ultimi mesi, sono stati installati nuovi contenitori nelle piazze più frequentate della città.

Prosegue a Cesenatico la riorganizzazione della raccolta degli abiti usati per renderne più efficace la gestione. Per disincentivare l’uso improprio di alcuni contenitori stradali e migliorare il decoro cittadino, da lunedì 23 febbraio i 20 contenitori attualmente presenti nel territorio cesenaticense saranno concentrati in cinque posizioni strategiche. In questo modo gli addetti di Hera riusciranno a svuotare più velocemente i contenitori e potranno intervenire in maniera più rapida in caso di abbandoni fuori dai cassonetti, garantendo così un servizio migliore. Queste le cinque aree individuate, in ciascuna delle quali saranno collocati quattro contenitori: parcheggio del Cimitero in via Mazzini (Ponente) e vicino alla postazione dell’ecomobile nel parcheggio della piscina in via Saffi, in Piazza Don Minzoni (Madonnina), Piazza Pirini (Sala) e Piazza Guido Rossa (Bagnarola).🔗 Leggi su Cesenatoday.it

