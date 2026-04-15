Durante il fine settimana a Coachella, la conduttrice televisiva è stata vista tra i partecipanti, condividendo momenti con i propri figli e indossando un abbigliamento elegante. La presenza di Vanna White ha attirato l’attenzione di alcuni fan, che l’hanno riconosciuta tra la folla. La partecipazione al festival ha segnato un’uscita pubblica inaspettata per la conduttrice, che ha trascorso il tempo in compagnia della famiglia.

La celebre conduttrice televisiva Vanna White ha attirato l’attenzione dei partecipanti al festival di Coachella a Indio, in California, trascorrendo un fine settimana dedicato alla famiglia e alla musica insieme ai propri figli. L’evento, che vede tra le sue attrazioni principali artisti del calibro di Sabrina Carpenter, Justin Bieber e Karol G, ha la presenza della sessantanoveenne, la quale ha condiviso momenti di svago con Nikko Santo Pietro, trentunenne, e Gigi Santo Pietro, ventinoveenne, figli nati dalla precedente unione con George Santo Pietro. L’influenza dell’icona televisiva sul lifestyle del festival. Oltre alla semplice partecipazione, la presenza di Vanna White ha generato un piccolo fenomeno di interazione sociale tra il pubblico del festival californiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vanna White conquista Coachella: look chic e sorprese ai fan

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