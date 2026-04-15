Valentino Garavani Sneaker Valentino Garavani ‘upvillage’…

Nel settore delle calzature di lusso, è stata presentata una nuova sneaker firmata Valentino Garavani, denominata ‘upvillage’. La scarpa è stata annunciata attraverso canali ufficiali e presenta un design caratterizzato da dettagli distintivi e materiali di alta qualità. La comunicazione include un avviso di affiliazione, specificando che alcuni link presenti nell’articolo possono generare una commissione senza costi aggiuntivi per chi acquista.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’arte del ‘Vlogo’ e la lavorazione della crosta su ‘Upvillage’. L’analisi materica della sneaker Valentino Garavani ‘Upvillage’ rivela una scelta strutturale basata sulla combinazione di texture differenti, pensata per creare profondità visiva attraverso il contrasto tra i componenti. Il corpo principale della calzatura è realizzato in crosta, un materiale che offre una consistenza granulare e una resistenza tipica delle parti più solide della pelle.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valentino Garavani Sneaker Valentino Garavani ‘upvillage’… Valentino Garavani and Vans Sneakers Leggi anche: Tutto su Valentino Garavani Sneaker Valentino Garavani ‘r… Leggi anche: Valentino Garavani Sneaker Valentino Garavani ‘joie: Rece…