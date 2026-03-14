Tutto su Valentino Garavani Sneaker Valentino Garavani ‘r…

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Le sneaker Valentino Garavani sono al centro dell’attenzione con una nuova linea che combina stile e comfort. La casa di moda ha presentato modelli innovativi, rivolgendosi a un pubblico che cerca pezzi distintivi e di qualità. La collezione include diverse varianti di scarpe, tutte caratterizzate da dettagli distintivi e materiali di pregio. La comunicazione ufficiale evidenzia l’intenzione di offrire prodotti all’avanguardia nel settore calzature.

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