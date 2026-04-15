Si parla di tensioni tra Valentina Ferragni e Matteo Napoletano, con voci di una crisi in corso. Secondo quanto riportato, i problemi sarebbero legati a dubbi dell’influencer, che si sarebbe mostrata infastidita dall’eccessiva esposizione mediatica del compagno. La coppia non ha ancora commentato ufficialmente la situazione, ma le indiscrezioni indicano un momento di difficoltà nel loro rapporto.

Ci sarebbe aria di crisi fra Valentina Ferragni e Matteo Napoletano. La coppia starebbe vivendo un momento difficile a causa di alcuni dubbi dell’influencer, infastidita dall’eccessiva esposizione mediatica del fidanzato. Valentina Ferragni e Matteo Napoletano in crisi. Valentina Ferragni e Matteo Napoletano dunque starebbero attraversando un periodo difficile, segnato da incomprensioni e grande tensione. Da tempo i due non condividono su Instagram contenuti che li vedono insieme e avrebbero persino deciso di trascorrere la Pasqua separati. A creare malcontento ci sarebbe soprattutto l’atteggiamento di Matteo Napoletano. Valentina infatti avrebbe confessato alle amiche di non apprezzare la sua eccessiva esposizione sui social.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Valentina Ferragni e Matteo Napoletano in crisi: “Colpa dei social”

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Non so perché sia uscita questa cosa, ma penso di averlo capito", ha scritto Valentina Ferragni tempo fa, chiarendo le voci sulla sua relazione con Matteo Napoletano. "Non mi sono lasciata con Matteo, stiamo ancora insieme e stiamo molto bene". Nonostante facebook