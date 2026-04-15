Valcalepio una collaborazione tra il Consorzio e la scuola per avvicinare i giovani al vino

Gli studenti dell’Istituto Superiore «San Pellegrino» di San Pellegrino Terme hanno partecipato a un progetto che unisce il Consorzio Valcalepio e la scuola. L’obiettivo è avvicinare i giovani al mondo del vino attraverso incontri e attività pratiche. Questa iniziativa mira a promuovere la conoscenza delle tradizioni locali e delle tecniche di produzione, coinvolgendo gli studenti in un percorso di apprendimento diretto e sul campo.

Articolo. Gli studenti dell’Istituto Superiore «San Pellegrino» di San Pellegrino Terme sono per la prima volta al «Vinitaly» grazie a una collaborazione con il Consorzio Tutela Valcalepio Il Valcalepio è senza dubbio il vino di Bergamo e dei bergamaschi. Lo confermano le tappe di un viaggio importante, lungo ormai mezzo secolo, celebrato proprio in questi giorni a Verona, in occasione della 58esima edizione di « Vinitaly », la fiera del vino per eccellenza. Sono infatti passati 50 anni dal 3 agosto 1976, data di nascita della DOC Valcalepio, tramite il decreto presidenziale che approvò il disciplinare di produzione del Valcalepio Bianco e Rosso.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Valcalepio, una collaborazione tra il Consorzio e la scuola per avvicinare i giovani al vino Notizie correlate Il Consorzio Vino Chianti a Vinitaly China tra degustazioni e masterclassFirenze, 19 marzo 2026 - Dal cuore dei vigneti toscani a quello dello Sichuan: è il viaggio ideale (e non solo) che compirà il Consorzio Vino Chianti... La collaborazione tra Comune e scuolaSANTA CROCE I tanti progetti per l’educazione alimentare, ma anche cittadinanza attiva e studio della Costituzione con "Dino va in città", "Tutti in...