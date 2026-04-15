Un dirigente sportivo ha commentato l’andamento del campionato, affermando che la squadra si è ormai messa in salvo. Ha aggiunto che il cambiamento alla guida tecnica ha portato a una maggiore efficacia in campo e a una più attenta ricerca del risultato. La squadra sembra aver superato le difficoltà iniziali e si trova ora in una posizione più stabile.

"Oramai la Maceratese si è tirata fuori, la cura Lauro ha portato più concretezza e una maggiore ricerca del risultato". Roberto Vagnoni, allenatore del Notaresco, parla del girone quando mancano tre turni alla fine del campionato di serie D. "I biancorossi – aggiunge – hanno 5 punti di vantaggio, che non sono affatto pochi, tuttavia non c’è mai da abbassare la guardia". La Maceratese si è affacciata da matricola alla serie D. "Sta facendo il campionato giusto, è il primo in D dopo anni. La qualità è alta e se non prendi subito la scia dei risultati tutto si complica". La società ha affidato la panchina a Maurizio Lauro. "Possanzini è un buon tecnico, l’arrivo di Lauro ha portato maggiore concretezza: sono due differenti modi di interpretare il calcio, uno cura con molta attenzione la fase difensiva e l’altro è un po’ più spregiudicato.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vagnoni dà uno sguardo al campionato: "Oramai la Maceratese si è messa in salvo"

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