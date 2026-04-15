Gli Stati Uniti e l'Iran stanno cercando di avviare nuovi colloqui prima della fine del cessate il fuoco. Nelle ultime ore, altre quattro imbarcazioni associate a Teheran sono passate dallo stretto di Hormuz. Donald Trump ha dichiarato che nei prossimi due giorni ci saranno novità riguardo alla situazione. La situazione nel Golfo Persico rimane tesa, con tensioni tra le due nazioni in aumento.

Il blocco navale imposto dagli Stati Uniti contro l’Iran sta producendo effetti immediati sul traffico nello Stretto di Hormuz, senza però riuscire a interrompere completamente il transito marittimo. Nelle ultime ore alcune navi legate a Teheran sono comunque riuscite a superare il passaggio, mentre sul fronte diplomatico si intensificano gli sforzi per riaprire il dialogo ed evitare un ulteriore aggravamento della crisi. Un portavoce del Servizio europeo per l’Azione esterna ha sottolineato la gravità della situazione: «La situazione attuale - la chiusura - sta effettivamente causando danni enormi e il ripristino della libertà di navigazione è per noi di fondamentale importanza.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Usa e Iran cercano nuovi colloqui prima che termini il cessate il fuoco

Guerra Iran, i negoziati in corso per un cessate il fuoco - 1mattina News 06/04/2026

Leggi anche: Gli Usa cercano una via di uscita, l’Iran un cessate il fuoco realistico

Axios, "Mediazione per un cessate il fuoco di 45 giorni": accordo o escalation. Usa, Iran e Paesi della regione discutono i terminiSecondo quattro fonti statunitensi, israeliane e regionali a conoscenza dei colloqui, gli Stati Uniti, l'Iran e un gruppo di mediatori regionali...