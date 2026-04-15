USA 16enne accusato di aver strangolato la sorellastra durante una crociera Carnival in famiglia

Un quattordicenne statunitense è stato accusato di aver strangolato la sorellastra durante una crociera in famiglia a bordo della nave Carnival Horizon. L’incidente è avvenuto mentre la famiglia si trovava in mare, e il corpo della vittima è stato scoperto dai membri dell’equipaggio. La polizia ha aperto un’indagine e ha preso in custodia il ragazzo, che ora è sotto interrogatorio.

Stando a quanto emerso dalle indagini il corpo della vittima - Anna Kepner - era stato trovato sulla nave Carnival Horizon. Prima della partenza prevista della nave per la Florida, il cadavere era stato rinvenuto nascosto sotto un letto nella stanza che condivideva con altri due adolescenti, tra cui il fratellastro più giovane.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Uccide la sorellastra in crociera e nasconde il corpo sotto al letto: 16enne accusato di omicidioA novembre Anna Kepner, 18 anni, è stata trovata morta su una nave da crociera durante una vacanza di famiglia ai Caraibi. Violenza sessuale a Ponza: assolto il romano accusato di aver stuprato una 16enneÈ stato assolto in giudizio abbreviato il romano accusato di aver violentato una 16enne nell'estate di due anni fa sull'isola di Ponza (Latina). Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Il fratellastro dal viso da bambino, 16 anni, di Anna Kepner smascherato mentre è formalmente accusato da adulto dell’omicidio della nave da crociera. USA, 16enne accusato di aver strangolato la sorellastra durante una crociera Carnival in famigliaUn sedicenne statunitense deve rispondere dell'accusa di omicidio e violenza sessuale aggravata in Florida per la morte della sua sorellastra di 18 anni avvenuta su una nave da crociera della Carnival ... fanpage.it Uccide la sorellastra in crociera e nasconde il corpo sotto al letto: 16enne accusato di omicidioA novembre Anna Kepner, 18 anni, è stata trovata morta su una nave da crociera durante una vacanza di famiglia ai Caraibi. Ora il fratellastro 16enne è accusato di omicidio colposo. Sul caso indaga ... fanpage.it