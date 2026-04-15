Nelle registrazioni recenti di Uomini e Donne, nel segmento del trono over, una coppia ha deciso di lasciare il programma insieme. Durante le puntate, sono state mostrate uscite romantiche e incontri che stanno proseguendo, mentre altri rapporti sono stati interrotti. Le scene sono state registrate in un contesto di incontri e scelte che hanno visto alcuni protagonisti consolidare le relazioni, mentre altri si sono lasciati.

Le nuove registrazioni di Uomini e Donne continuano a regalare colpi di scena nel trono over. Tra uscite romantiche, conoscenze che si consolidano e rapporti che si interrompono, una coppia ha deciso di lasciare il programma insieme, sorprendendo pubblico e protagonisti. Non mancano però altre dinamiche ancora aperte che promettono sviluppi nelle prossime puntate del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Dalla registrazione del 14 aprile 2026 arriva la notizia più significativa: nel trono over è nata una nuova coppia. Sebastiano Mignosa e Simona hanno infatti deciso di lasciare insieme il programma, scegliendo di proseguire la loro conoscenza lontano dalle telecamere.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne spoiler: è nata una nuova coppia

Uomini e Donne, Trono Over - Un nuovo cavaliere per Gemma

Notizie correlate

Chi sono Agnese e Roberto: la storia della coppia nata a “Uomini e Donne”Agnese e Roberto sono una delle nuove coppie nate nel corso dell’attuale edizione di Uomini e Donne e che convolerà a nozze nel 2027.

Uomini e Donne anticipazioni: nasce una nuova coppia nel trono overSi è svolta la registrazione di Uomini e Donne di martedì 14 aprile 2026 e arrivano le anticipazioni sulle nuove dinamiche del programma.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Uomini e Donne, registrazioni 8 aprile 2026: anticipazioni delle prossime puntate; Uomini e Donne: anticipazioni puntate dal 7 al 10 aprile 2026. Torna Cristina, lite tra Elisa e Ciro; Anticipazioni Uomini e Donne - puntata del 9 aprile; Uomini e donne, le anticipazioni (8 aprile): Cristina Tenuta torna in studio, Elisa Leonardi si sente offesa da un gesto di Ciro.

Uomini e donne, anticipazioni: nuova coppia tra gli Over, Cristina e Antonio compliciNel corso delle riprese del 14 aprile Sebastiano si è fidanzato con Simona, invece Cristina e Antonio hanno parlato della loro frequentazione ... it.blastingnews.com

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONI 14 APRILE 2026 | Elisa si dichiara a Ciro SolimenoLo studio di Uomini e Donne si riapre per una nuova registrazione del trono classico e over: ecco tutte le anticipazioni. ilsussidiario.net

Due uomini promettono investimenti sicuri con un'app di cashback mai realizzata e sottraggono i risparmi di una vita a un'80enne - facebook.com facebook

“Uomini, imparate da lui”: il cane Alfredo conquista tutti con un gesto semplice (ma rarissimo) @fulviocerutti @LaStampa x.com