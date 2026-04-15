Uomini e Donne anticipazioni | una coppia del Trono Over esce dal programma

Durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne, è stato registrato il proseguimento di una relazione che continuerà al di fuori dello studio, mentre un’altra coppia composta da una dama e un cavaliere ha deciso di interrompere la frequentazione. La puntata si è conclusa con l’addio tra i due protagonisti, senza ulteriori dettagli sui motivi della rottura. La trasmissione prosegue con le nuove dinamiche tra i partecipanti.

Nella nuova registrazione di Uomini e Donne, mentre una coppia ha deciso di continuare la conoscenza lontano dalle telecamere, una dama e un cavaliere si sono detti addio. Il motivo? La differenza d'età. Nella nuova registrazione di Uomini e Donne, dopo il Trono Classico di Ciro Solimeno, l'attenzione si è spostata sul Trono Over, dove il pubblico ha assistito a una decisione inaspettata: Sebastiano Mignosa ha lasciato il programma insieme a una dama del parterre. Ecco cosa è successo secondo quanto riportato da Lollo Magazine. Cristina Tenuta e Antonio Marino: conoscenza in crescita I primi a sedersi al centro dello studio sono stati Cristina Tenuta, tornata nelle precedenti registrazioni, e Antonio Marino.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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