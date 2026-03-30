Anticipazioni Uomini e Donne | colpi di scena nel Trono Over una coppia lascia

Le registrazioni del Uomini e Donne hanno regalato momenti intensi, tra ritorni inattesi e conferme di storie già nate. Cristina Tenuta è tornata per corteggiare uno dei cavalieri del parterre, ricevendo un’accoglienza calorosa. Tra le coppie consolidate, Guido Ricci e Federica Clazzer hanno confermato di essere ancora felici e di avere progetti importanti, tra cui la convivenza. Guido ha già dato un acconto per una casa e le ha regalato un portachiavi per il loro nido d’amore. Un altro momento emozionante ha visto protagonisti Paola e Paolo. Paola ha lanciato un ultimatum: “io esco da sola, se mi vuoi seguire bene, altrimenti rimani qua”. Dopo un attimo di esitazione, Paolo ha deciso di seguirla. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

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