Unità di Rete il ritardo nell' attivazione mette Cotral in difficoltà | la Regione studia nuove assunzioni

Il ritardo nell'attivazione delle Unità di Rete, prevista durante il periodo della precedente amministrazione regionale, sta causando difficoltà all'azienda di trasporto pubblico. La regione sta valutando nuove assunzioni per far fronte alle criticità generate dall'incompletezza del progetto, che avrebbe dovuto migliorare l'efficienza del servizio. La questione riguarda principalmente la gestione delle risorse e l'organizzazione del personale, con un impatto diretto sulla puntualità e sulla qualità del servizio offerto ai cittadini.

La mancata attivazione delle Unità di Rete, pensate ai tempi della giunta Zingaretti, sta creando non pochi problemi a Cotral. Anni fa, infatti, era stata prevista una riduzione della forza lavoro dell'azienda di trasporti grazie al futuro affidamento del 10% della quota chilometrica annua ai.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Scuola, Marcello (FdI): "In ritardo l'attivazione del liceo del Made in Italy, la Regione si adegui"Il consigliere interpella la giunta per chiedere di attivare il nuovo percorso formativo in coerenza con le esigenze economiche dei territori... Teddy, il "Sogno" mette le ali. Nuove assunzioni e bonus bebèC’è una Rimini che non smette di sognare e che, nel nome del suo fondatore Vittorio Tadei, continua a sfidare le burrasche del mercato globale. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Lotta alla marginalità e povertà estrema nel Distretto socio-sanitario di Riccione: 500 interventi delle unità di strada e 26 persone accolte in appartamento; Nasce la Rete sulla disabilità di Ateneo; Quale NAS comprare (aprile 2026); Gli Stati Uniti accelerano la corsa alle costellazioni: cambiano le regole per i satelliti. Unità di rete, in regione l'incontro con i sindaci per evitare il caos dei trasportiLe prime sono state quelle della Valle del Sacco e della Valle dell’Aniene, in funzione dall’inizio del 2026. Il Lazio è stato suddiviso in 11 unità di rete. Si tratta di territori, più o meno vasti ... romatoday.it Trasporti, in regione da gennaio partono le Unità di ReteUn nuovo modello di mobilità pubblica nei comuni del Lazio, ad esclusione dei cinque capoluoghi: è quello che è stato illustrato in un incontro alla Regione Lazio, convocato dall'assessore ai ... rainews.it VALLE ANIENE - Partito oggi il nuovo servizio ADR con i nuovi orari - Oggi sono partite le modifiche nel sistema della mobilità pubblica dell’Unità di Rete 5 ‘Valle dell’Aniene. In seguito alle segnalazioni pervenute dai Comuni interessati, Regione Lazio e Astr facebook