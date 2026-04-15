Un’escalation fino al delitto della Darsena | Oggi ho deciso | ti ammazzo è il giorno che vado in galera
Un episodio di violenza si è verificato nelle ultime ore nel quartiere della Darsena, dove una persona ha dichiarato pubblicamente di aver deciso di uccidere un’altra persona, affermando che si recherà in carcere. La polizia ha intercettato questa comunicazione e sta conducendo le indagini per ricostruire gli eventi e identificare le parti coinvolte. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle motivazioni o sul contesto dell’incidente.
Ravenna, 15 aprile 2026 – Nessun personaggio in cerca d’autore. Nessun ritratto azzimato di una vita agiata e borghese. Là dentro sporcizia e indigenza sono l’unica cartolina disponibile per gli astanti. Ex silos Granari del Candiano, sponda sinistra del canale. È lì che il delitto lievita e matura. Da circa un anno ci vive la vittima, il 29enne senegalese Moussa Cisse: lui era stato liberato sulla via del cpr, il centro di permanenza per i rimpatri, grazie a un certificato medico di non idoneità ritenuto fasullo dalla procura. https:www.ilrestodelcarlino.itravennacronacauna-scia-di-sangue-nella-18e5569f Un capannone come bivacco. Nella stessa stanza al primo piano, ci vivono un suo amico connazionale di 38 anni e un nigeriano di 44.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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