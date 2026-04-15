Un’escalation fino al delitto della Darsena | Oggi ho deciso | ti ammazzo è il giorno che vado in galera

Un episodio di violenza si è verificato nelle ultime ore nel quartiere della Darsena, dove una persona ha dichiarato pubblicamente di aver deciso di uccidere un’altra persona, affermando che si recherà in carcere. La polizia ha intercettato questa comunicazione e sta conducendo le indagini per ricostruire gli eventi e identificare le parti coinvolte. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle motivazioni o sul contesto dell’incidente.