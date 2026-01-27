Monteverde ti ammazzo | uomo picchiato e minacciato per un parcheggio Il racconto della vittima

In un episodio avvenuto a Monteverde, un uomo è stato vittima di violenza e minacce a causa di un parcheggio. L'aggressione si è svolta nella serata di sabato 24 gennaio, evidenziando una situazione di tensione nel quartiere. La vicenda sottolinea l'importanza di risolvere con strumenti adeguati i conflitti legati alle aree di sosta.

Un uomo è stato picchiato e minacciato di morte per un parcheggio. Un'aggressione violenta che si è verificata nella serata di sabato 24 gennaio nella zona di Monteverde. La vittima, un 35enne, che ha raccontato la terribile esperienza a RomaToday, è dovuta ricorrere alle cure mediche.Aggressione.🔗 Leggi su Romatoday.it

