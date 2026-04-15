Una Nato Europea per superare Trump e difendersi da Putin

In vista di un possibile ritiro degli Stati Uniti dall’Alleanza Atlantica, si sta studiando un piano di riserva chiamato “Nato Europea”. Questo progetto prevede di sfruttare le strutture militari già presenti sul territorio europeo per garantire la difesa del continente. La proposta mira a rafforzare le capacità di difesa europee senza dipendere esclusivamente dagli Stati Uniti, mantenendo così un livello di sicurezza in caso di cambiamenti sul fronte internazionale.

C’è un piano di riserva per la Nato. In caso di ritiro degli Stati Uniti dall’Alleanza Atlantica. Che garantirà la difesa dell’Europa attraverso l’uso delle strutture militari già esistenti. In prima linea c’è la Germania. Che da tempo è contraria a un approccio unilaterale. I funzionari che lavorano al piano lo hanno ribattezzato Nato Europea, secondo quanto scrive oggi il Wall Street Journal. E mirano a coinvolgere il maggio numero possibile di stati europei nei ruoli di comando e controllo della nuova alleanza. E a integrare le risorse militari Usa con le proprie. La Nato Europea prossima ventura. Secondo il quotidiano i piani – che vanno avanti attraverso gli incontri a margine della Nato – non vogliono competere con l’attuale alleanza.🔗 Leggi su Open.online

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