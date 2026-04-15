Una mattinata di plogging per pulire il centro città | come aderire

Nella mattinata di domenica 19 aprile, il centro di Besana in Brianza sarà scenario di un’attività di plogging promossa dal Comitato Alberi e dalla Pro Loco locale. L’iniziativa, prevista in prossimità della Giornata della Terra del 22 aprile, invita i cittadini a partecipare alla raccolta dei rifiuti mentre corrono o camminano nel centro della città. L’obiettivo è coinvolgere la comunità in un’azione di tutela dell’ambiente urbano.

Una mattina di plogging per pulire il centro cittadino di Besana in Brianza. È l’iniziativa lanciata – anticipando la Giornata della Terra del 22 - per la mattina di domenica 19 aprile il Comitato Alberi e e la Pro Loco Besana in Brianza.A partire dalle 9:30, i volontari dei due gruppi – e.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Un esercito di volontari per pulire la città: raccolta più di una tonnellata di rifiuti abbandonati (anche materassi) Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Una mattinata di plogging per pulire il centro città: come aderire; Plogging Day: sei appuntamenti per la Giornata della Terra con Plastic Free; Maratona della Biodiversità a Ferrara con Plastic Free sabato 18 aprile 2026 alle 9:00; Sennori, torna Plastic Free: raccolti anche 50 chili di vetro. Plogging day, dal 18 al 22 aprile tutti pronti per raccogliere i rifiutiL'iniziativa promossa da Plastic Free Onlus, l'associazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l'inquinamento da plastica, dal 18 al 22 ... repubblica.it Giornata della Terra, Plastic Free lancia il Plogging dayDI GUIDO INVERNIZZI Un gesto semplice, concreto, replicabile ovunque. Raccogliere rifiuti durante una passeggiata o una corsa può sembrare poco, ma&nbs ... ilgolfo24.it Giovedì 16 aprile il luna park dedica una mattinata speciale all’inclusione, riservata alle persone con disabilità. - facebook.com facebook Un dato per dare un tocco di surrealismo alla vostra mattinata: Carlos Bacca è tutt’ora l’ultimo attaccante del Milan ad aver segnato più di 15 gol (18) in una stagione di Serie A (2015/16). Nello stesso arco di tempo, il confronto con gli attaccanti dell’Inter è impi x.com