Nella piazza Garibaldi, molte persone si sono radunate prima dell’inizio del corteo organizzato dalla Diocesi e dal Comune, portando con sé numerose fiaccole. Nonostante le mille luci accese, sono state comunque molte di più le persone presenti per chiedere giustizia in nome di Giacomo, un giovane ricordato con un fiume di luce. I genitori del ragazzo hanno espresso il desiderio di ottenere risposte chiare sulla vicenda.

Mille fiaccole non sono bastate. Molti di più si sono ritrovati nella piazza Garibaldi ben prima dell’orario di partenza del corteo organizzato dalla Diocesi e dal Comune. Il dolore della città si è unito a quello della famiglia di Giacomo Bongiorni, degli amici, dei conoscenti, per sostenerlo, lenirlo. Giovani, anziani, bambini, anche quelli della Pugilistica Massese che ha cercato di trasformare in atleta quel ragazzo ora in carcere a Genova, accusato con quattro amici dell’omicidio del 47enne padre di famiglia che sabato sera lo aveva ripreso perché lanciavano bottiglie contro le vetrine di un negozio nel centro di Massa. Migliaia per dire no alla violenza.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Un fiume di luce per Giacomo. I genitori: "Vogliamo giustizia"

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