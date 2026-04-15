Un bracciale monitora i parametri vitali in tempo reale | l' Umberto I è il primo ospedale a introdurlo

Un ospedale ha implementato l'uso di un nuovo braccialetto tecnologico che permette di monitorare in tempo reale i parametri vitali dei pazienti. Questo dispositivo di ultima generazione viene indossato dai pazienti durante il ricovero e registra costantemente dati come battito cardiaco, pressione sanguigna e livello di ossigeno nel sangue. La novità rappresenta il primo impiego di questo tipo di tecnologia all’interno della struttura sanitaria.

Un braccialetto hi-tech di ultima generazione per il controllo continuo dei parametri vitali dei pazienti. Il primo ospedale in Italia, ad adottarlo è il policlinico Umberto I, con l’obiettivo di definire modelli di assistenza sempre più vicini alla sicurezza del paziente.Cosa è e come si usaIl.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Bambino di 2 anni morto a Manfredonia, disposta l'autopsia: "Arrivato in ospedale già senza parametri vitali"Le precisazioni della Asl e del direttore del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero sipontino: "Attivate tutte le procedure di emergenza" È stata... Nuovi controlli fiscali: il Fisco monitora pagamenti e operazioni in tempo realeIl sistema dei controlli fiscali in Italia sta entrando in una nuova fase grazie alla digitalizzazione delle banche dati e all’utilizzo di strumenti...