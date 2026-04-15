Un anno di controlli della Polizia Amministva | lotta al commercio abusivo e ai locali non a norma
Dopo un anno di attività, la Polizia Amministrativa ha intensificato i controlli sul territorio per contrastare il commercio abusivo di alcol e verificare la conformità dei locali alle normative vigenti. Sono stati effettuati interventi per contrastare l’occupazione di suolo pubblico non autorizzata e garantire il rispetto delle regole che regolano l’offerta commerciale. Questa attività si inserisce in un’azione costante di presidio e monitoraggio delle aree pubbliche.
Prosegue l'azione di presidio del territorio su vendita abusiva di alcol, occupazione di suolo pubblico e rispetto del regolamento per la valorizzazione dell'offerta commerciale. I numeri dei primi mesi dell'anno confermano la costante intensità dell'attività di polizia amministrativa, estesa a.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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