In Umbria, più di 3.500 operatori sanitari del settore privato stanno organizzando uno sciopero a causa di una lunga mancata revisione contrattuale. Gli sanitari segnalano stipendi ancora fermi da quattordici anni e intendono interrompere le attività per attirare l’attenzione sulla situazione. La mobilitazione riguarda un settore che coinvolge un numero consistente di professionisti e rischia di influenzare i servizi offerti alla popolazione.

Oltre 3.500 professionisti della sanità privata in Umbria si preparano a bloccare le attività lavorative per denunciare una paralisi contrattuale che dura da quattordici anni. La protesta, coordinata dai sindacati Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, culminerà con la partecipazione alla manifestazione nazionale prevista per il 17 aprile a Roma. Il personale coinvolto comprende figure chiave come infermieri, tecnici, amministrativi e operatori socio-sanitari. Questi lavoratori operano all’interno di un tessuto assistenziale variegato, che spazia dalle residenze per anziani e disabili alle strutture riabilitative, passando per i centri diagnostici, gli ambulatori e le case di cura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Umbria, 3500 sanitari privati pronti allo sciopero: stipendi fermi

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