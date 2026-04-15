Si chiama " Umarell tour " il format ideato dal Comune di Rho per accompagnare i cittadini nei cantieri che ci sono e che saranno aperti nei prossimi mesi nei quartieri di San Martino e Lucernate grazie al progetto Ponti e Cantieri. Il primo appuntamento è sabato 18 aprile nel cantiere tra le vie Prati e Magenta: 30mila metri quadrati di verde, un orto condiviso, 2mila nuovi arbusti e alberi, aree gioco e sport. "Questo è il primo dei cantieri del grande progetto Ponti e Cerniere - spiega il sindaco Andrea Orlandi (nella foto) - Parchi, ciclabili, spazi per le scuole e per i giovani: sono tante le azioni del progetto, che guarda alle nuove generazioni e alla sostenibilità ambientale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Umarell Tour". Visite guidate nei cantieri

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