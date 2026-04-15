Ultimissime Juve LIVE | capitolo rinnovi si accelera per Locatelli e si frena per Vlahovic

Nelle ultime notizie sulla Juventus vengono aggiornate le trattative per i rinnovi dei giocatori. Si registra un’accelerata per il centrocampista, mentre si rallenta per l’attaccante. La giornata è dedicata a sviluppi importanti per il futuro della squadra, con aggiornamenti continui sulla situazione contrattuale dei calciatori. La redazione fornisce le ultime notizie in tempo reale sulle decisioni prese dai dirigenti e sui possibili impatti sulle prossime partite.

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