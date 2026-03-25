Ultimissime Juve LIVE | rinnovi Vlahovic e Spalletti cosa succede

In giornata, sono arrivate novità riguardanti i rinnovi contrattuali di due figure chiave nel club bianconero. La società ha avviato le trattative per il prolungamento del contratto dell’attaccante e dell’allenatore, senza comunicati ufficiali o dettagli sui termini. Le notizie vengono aggiornate in tempo reale, riflettendo l’andamento delle trattative e le ultime decisioni prese dal club.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 25 marzo 2026. Rinnovo Vlahovic: l’agente è di ritorno a Torino, già pronto questo nuovo accordo! E Dusan non ne fa una questione di soldi: ultime. Ore 08.46 – Rinnovo Vlahovic: l’agente è di ritorno a Torino, già pronto questo nuovo accordo! E Dusan non ne fa una questione di soldi: ultime Rinnovo Spalletti Juve: domani il rientro alla Continassa del tecnico, per il prolungamento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: rinnovi Vlahovic e Spalletti, cosa succede Articoli correlati Ultimissime Juve LIVE: le novità sui rinnovi di Vlahovic e Spallettidi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Tra KENAN YILDIZ e la JUVENTUS è TUTTO FINITO || *RINNOVO IN STAND BY!* Tutti gli aggiornamenti su Ultimissime Juve Temi più discussi: Spalletti show sul mercato Juve: Voi lo fareste? Mi sento un idiota. Infortuni? Io bugiardo!; Verso Juve-Sassuolo: Vlahovic sarà convocato e Thuram...; Spalletti, sì al rinnovo ma solo a certe condizioni: le ultime in casa Juve; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale. Juve Sassuolo streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida di Serie AJuve Sassuolo streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida di Serie A, valida per la 30ª giornata di campionato 2025/26 Sabato 21 marzo, i riflettori dell’Allianz Stadium di Torino si accenderan ... juventusnews24.com Juve Sassuolo, il club rinnova il Never Again: l’iniziativa contro il razzismo in occasione della sfida di questa seraJuve Sassuolo: il club bianconero lancia un forte messaggio contro le discriminazioni unendo le forze e sensibilizzando l’intero stadio La Juventus prende una posizione netta e inequivocabile contro l ... juventusnews24.com #Salah alla #Juve Le ultimissime sull'egiziano - facebook.com facebook #Salah alla #Juve Le ultimissime sull'egiziano x.com