Tutti dentro viaggio goliardico alla scoperta del corpo umano | la Compagnia Baistrocchi al Teatro Verdi

Il Teatro Verdi ospita nel fine settimana la Compagnia Baistrocchi con uno spettacolo intitolato “Tutti dentro, viaggio goliardico alla scoperta del corpo umano”. La rappresentazione si svolge sabato 18 e domenica 19 aprile e vede la collaborazione di tre autori: Edoardo Quistelli, Enrico Ferraris e Nicolò Benincà. L’evento è rivolto a un pubblico di tutte le età e mira a intrattenere e incuriosire sui temi legati al corpo umano.

Sabato 18 e domenica 19 aprile il Teatro Verdi accoglie la Compagnia Baistrocchi con “Tutti dentro, viaggio goliardico alla scoperta del corpo umano”, di Edoardo Quistelli, Enrico Ferraris, Nicolò Benincà.Fondata nel 1913 da Mario Baistrocchi, tenente-studente di Giurisprudenza caduto nella Prima.🔗 Leggi su Genovatoday.it RIECCO LA BAISTROCCHI, SABATO 11 E DOMENICA 12 APRILE AL TEATRO SOCIALE DI CAMOGLI Notizie correlate La Compagnia Baistrocchi al Teatro Govi con “Tutti Dentro… viaggio goliardico alla scoperta del corpo umano”113 anni e non sentirli: a grande richiesta, la Compagnia Goliardica Mario Baistrocchi torna in scena al Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova con lo... La Baistrocchi torna a teatro: "Tutti dentro", viaggio goliardico nel corpo umanoLa storica compagnia genovese festeggia 113 anni con un nuovo spettacolo tra satira, musica e gag. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La Baistrocchi al Sociale di Camogli con Tutti dentro...Viaggio goliardico alla scoperta del corpo umano; Tutti dentro… Viaggio goliardico alla scoperta del corpo umano a Camogli; Riecco la compagnia Mario Baistrocchi, sabato 11 e domenica 12 aprile al Teatro Sociale di Camogli; quindi il 18 e 19 aprile in scena al Teatro Verdi di Sestri Ponente.; Pantani che imita e la Baistrocchi dentro il corpo umano: Camogli e Rapallo accendono il weekend tra risate e musica (P. Fizzarotti). La Baistrocchi torna a teatro dal 13 marzo con uno spettacolo sul corpo umanoLa compagnia posa nella sala della Trasparenza della Regione Liguria dopo la conferenza stampa di presentazione dello spettacolo. In piedi a sinistra gli attori Enzo Paci e Adolfo Margiotta, già ... ilsecoloxix.it Torna la compagnia Baistrocchi: Goliardia, teatro e beneficenzaGenova – La compagnia goliardica Mario Baistrocchi ci porta Tutti dentro per un viaggio goliardico alla scoperta del corpo umano: dal 13 marzo al 19 aprile la Bai si esibirà in quattro teatri per ... ilsecoloxix.it La Baistrocchi La Compagnia Gogliardica Maio Baistrocchi(nota come "La Bai"è una storica compagnia teatrale amatoriale di Genova fondata nel 1913. Composta da studenti ed ex studenti universitari mette in scena spettacoli di varietà,satira e musical interp facebook