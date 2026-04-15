Dopo le dichiarazioni di Matteo Salvini, anche Antonio Tajani ha commentato le recenti critiche rivolte dal presidente degli Stati Uniti alla premier italiana. Tajani ha definito Meloni coraggiosa e ha sottolineato come abbia sempre espresso le proprie opinioni senza esitazioni. Le parole arrivano in un momento di discussioni pubbliche tra figure politiche italiane e americane, che hanno attirato l’attenzione dei media.

Dopo Matteo Salvini, anche Antonio Tajani interviene sulle critiche rivolte dal presidente Usa Donald Trump alla premier Giorgia Meloni. “ Non si può dire certamente che Meloni non sia persona coraggiosa perché ha sempre detto tutto ciò che pensava. Essere amici significa essere leali, dire ciò che si pensa anche quando non si è d’accordo”, ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, che sui rapporti con Washington spiega: “Io credo che debba essere sempre tenuto in conto che un rapporto di alleanze e di amicizie come quello tra Italia e Stati Uniti debba essere fatto di lealtà e rispetto, cosa che noi abbiamo sempre fatto”. Il ministro a Berlino alla Conferenza sul Sudan.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trump, Tajani: “Meloni coraggiosa, ha sempre detto ciò che pensa”

Tajani: Parole Trump Meloni coraggiosa, ha detto quello che pensano italiani

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