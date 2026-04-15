Trump e l’IA | tra immagini sacre e il rischio di uno scontro globale

Un ex presidente degli Stati Uniti ha suscitato discussioni a livello mondiale dopo aver condiviso sui propri profili social delle immagini create con intelligenza artificiale. In queste immagini, viene rappresentato in abiti religiosi e associato a figure sacre. La pubblicazione ha attirato l’attenzione di numerosi osservatori e ha generato reazioni da parte di vari enti e istituzioni coinvolti nel settore digitale e legale.

Donald Trump ha scatenato una polemica internazionale dopo aver pubblicato sul proprio social network, Truth, delle immagini generate tramite intelligenza artificiale che lo ritraggono in vesti religiose, paragonandosi a Gesù Cristo. Il gesto, avvenuto nel pieno di una fase di forte escalation diplomatica e militare, segna un punto di rottura con la figura del presidente che si era inizialmente presentato come un mediatore capace di portare la pace. Dalla promessa della stabilità al rischio dell’escalation religiosa. Il percorso di Trump sembra aver subito una mutazione genetica profonda, passando da una retorica di distensione a una di scontro apocalittico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trump e l’IA: tra immagini sacre e il rischio di uno scontro globale Notizie correlate L’ultimatum di Trump all’Iran e il rischio di uno shock energetico globale. Gli scenari di DenticeDonald Trump alza il livello dello scontro con l’Iran e lo fa con parole che non lasciano spazio a interpretazioni. Guerra IA: i data center nel mirino e il rischio finanziario globaleLe recenti operazioni militari condotte dall’Iran contro i centri di elaborazione dati situati nei paesi arabi limitrofi hanno innescato una crisi di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Le star attaccano l'immagine AI di Trump vestito da Gesù; La folle giornata di Trump: attacca il Papa, non si scusa, pubblica un'immagine in cui si paragona a Gesù. Poi la cancella e spiega: Sono ritratto come un medico; Trump con l'Ia si trasforma in Gesù. Ma poi cancella il post: Fake news, ero ritratto come medico; Dopo l'attacco al Papa, Trump posta foto in cui è raffigurato come Gesù. Poi la cancella. Trump come Gesù, l'immagine postata su Truth dal presidente Usa dopo l'attacco al PapaLeggi su Sky TG24 l'articolo Trump come Gesù, l'immagine postata su Truth dal presidente Usa dopo l'attacco al Papa ... tg24.sky.it La destra cattolica Usa: 'Trump sta irradiando lo spirito dell'Anticristo'L'attacco di Donald Trump al Papa e la sua pubblicazione di un'immagine generata dall'IA che lo ritrae come una figura simile a Cristo hanno suscitato indignazione nella destra religiosa americana, pr ... ansa.it Anche Zaia contro Trump: ''Lo dico con franchezza: sta deludendo molte aspettative di chi lo ha sostenuto, non sta interpretando il grande spirito repubblicano americano, ma qualcosa di diverso, che assomiglia molto di più al trumpismo che a una tradizione a - facebook.com facebook La “special relationship” tra Meloni e Trump: un anno e mezzo di incontri e complimenti, poi il gelo x.com