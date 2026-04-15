trovati con 80 chili di hashish che avrebbero fruttato un milione di euro tre arrestati

Tre persone sono state arrestate a Vaiano dalla Polizia di Prato con l’accusa di aver trasportato, ceduto e detenuto illegalmente circa 83,7 chili di hashish. La sostanza stupefacente, valutata circa un milione di euro sul mercato, è stata sequestrata durante un’operazione condotta dagli agenti. La notizia è stata comunicata dal procuratore della Repubblica in una nota ufficiale.

Prato, 15 aprile 2026 – Tre persone sono state arrestate a Vaiano dalla Polizia di Prato con l’accusa di aver “trasportato, ceduto e illecitamente detenuto un quantitativo lordo di 83,74 chili di hashish”, si legge nella nota diffusa dal procuratore della Repubblica, Luca Tescaroli. I tre sono un cittadino marocchino di 20 anni, un cittadino italiano di 30 anni e un cittadino albanese di 31 anni. Il peso netto dei panetti di droga era di quasi 76 chili. Le analisi hanno permesso di individuare sette diverse tipologie di stupefacente con punte di principio attivo del 46%. “Un grado che da tempo non veniva individuato e che induce a ritenere come lo stupefacente fosse destinato ad alimentare il mercato all’ingrosso”, prosegue la nota di Tescaroli.🔗 Leggi su Lanazione.it

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