Troppa popolarità arriva l’overtourism | la Val Vertova corre ai ripari

L’amministrazione comunale di Vertova ha annunciato misure restrittive per limitare il numero di visitatori nella valle, a causa dell’aumento eccessivo di turisti che ha portato a problemi di sovraffollamento. La decisione arriva dopo che le autorità hanno riscontrato criticità legate alla gestione dei flussi e alla tutela del territorio. Le nuove regole saranno applicate a partire dalla prossima stagione turistica, con l’obiettivo di alleggerire la pressione sulla valle.

Vertova (Bergamo) – Pugno duro dell’amministrazione comunale di Vertova contro il fenomeno dell’overtourism che affligge la Val Vertova, in Val Seriana, una delle più belle e frequentate oasi naturalistiche della Lombardia, la cui popolarità è esplosa negli scorsi anni, anche grazie all’effetto social e che continua ad attirare migliaia di turisti che arrivano anche da molto lontano, per godersi una passeggiata tra pozze e cascate. Dopo il caos e il coro di proteste del giorno di Pasquetta - quando la strada che dal centro di Vertova conduce all’inizio del sentiero della Val Vertova è stata presa d’assalto da lunghe colonne di auto in sosta...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Troppa popolarità, arriva l’overtourism: la Val Vertova corre ai ripari Notizie correlate La Juve corre ai ripari: il primo rinforzo arriva dalla FiorentinaJuve pronta a correre ai ripari sul mercato: sono diversi i nomi che circolano, ma occhio a un big della Fiorentina. Con l'infortunio di Petrelli il Forlì corre ai ripari: dal Ravenna arriva in prestito l'attaccante ZagreCon l'infortunio occorso al bomber Elia Petrelli non c'era tempo da perdere in casa Forlì Calcio e così nella giornata di giovedì la società di viale...